Экс-капитан «Автомобилиста» и бывший игрок «Ак Барса» Федор Малыхин скончался

Бывший капитан «Автомобилиста», экс-игрок «Ак Барса» Федор Малыхин ушел из жизни в возрасте 34 лет. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Ак Барс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федор Малыхин в матче "Ак Барс" - "Динамо" (Латвия). 2016 год.

Фото: Ильнар Тухбатов, Коммерсантъ Федор Малыхин в матче "Ак Барс" - "Динамо" (Латвия). 2016 год.

Фото: Ильнар Тухбатов, Коммерсантъ

В 2011 году Федор Малыхин впервые сыграл в Континентальной хоккейной лиге в составе «Автомобилиста». В 2014 году перешел играть в казанский «Ак Барс».

Вместе с командой из Татарстана в сезоне 2017/2018 завоевал Кубок Гагарина.

Спортсмен завершил карьеру в 2023 году в возрасте 33 лет.

Дарья Сайфиева