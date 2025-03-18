Глава Башкирии встретился с руководителями «Росагролизинга» и «Ростсельмаша»

В Уфе на агропромышленном форуме «Агрокомплекс 2025», который проходит с 18 по 21 марта в выставочном комплексе «Экспо», глава Башкирии Радий Хабиров встретился с генеральным директором «Росагролизинга» Павлом Косовым, сообщила пресс-служба главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Косов сообщил о значительном увеличении инвестиций в сельское хозяйство региона. В 2024 году в Башкирию поставили сельхозтехнику на сумму около 4,6 млрд руб., что на 97% превышает показатели 2023 года. Регион вошел в пятерку лидеров по объемам закупок техники через «Росагролизинг».

Радий Хабиров высоко оценил результаты взаимодействия между агропромышленным комплексом республики и «Росагролизингом», напомнив, что за 20 лет сотрудничества в регион поставили свыше 5,1 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования на сумму 24 млрд руб., а также 20,2 тыс. голов племенного скота.

Кроме того, господин Хабиров принял участие в открытии ремонтно-сервисного дилерского центра комбайнового завода «Ростсельмаш» и экофермы «Буляк».

Дилерский центр в селе Зубово Уфимского района — часть проекта компании «Акрос РБ», официального партнера «Ростсельмаша». Здесь будут обслуживать и ремонтировать сельхозтехнику, включая комбайны, трактора и сенозаготовительное оборудование. В планах также создание шоу-рума для продажи продукции «Ростсельмаша».

Экоферма «Буляк» в Абзелиловском районе — роботизированная ферма на 720 дойных коров, строительство которой началось в 2024 году. Проект планируется завершить к 2028 году.

Олег Вахитов