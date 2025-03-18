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Коммерсантъ FM
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При строительстве линий обороны под Белгородом могли похитить более 11 млн рублей

Свердловский райсуд Белгорода заключил на два месяца под стражу директора компании, которая участвовала в строительстве фортификационных сооружений на границе. Как сообщили в суде, он обвиняется в хищении почти 11,6 млн руб. бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Фото: Виктория Литвин, Коммерсантъ

Фото: Виктория Литвин, Коммерсантъ

Предприниматель работал по государственному контракту с управлением капстроительства Белгородской области на строительство дополнительных взводных опорных пунктов на первом оборонительном рубеже. По версии следствия, он включил в отчетные документы заведомо ложные сведения о выполнении отдельных работ, после чего получил предусмотренные договором бюджетные средства. Почти 11,6 млн руб. из них были перечислены противоправно за фактически невыполненные работы.

В суде назвали фамилию обвиняемого — Петряков. По данным из открытых источников, на строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области работало новосибирское ООО «Стройинвестрезерв», директором которого является Сергей Петряков. Эта компания является участником нескольких закрытых судебных разбирательств с участием белгородских чиновников.

В соседней с Белгородской Курской области возбуждены несколько уголовных дел о хищениях бюджетных средств при строительстве линий обороны. На расследование их передали в центральный аппарат МВД.

Сергей Толмачев, Воронеж

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