В 2025 году Татарстану могут выделить почти 70 млрд рублей из федерального бюджета
Планируемая сумма средств из федерального бюджета, которая должна поступить в бюджет Татарстана в 2025 году, составляет 69,9 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.
В 2025 году Татарстану могут выделить почти 70 млрд руб. из федерального бюджета
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
На 1 марта 2025 года в бюджет Татарстана из федерального бюджета поступили целевые межбюджетные трансферты в размере 3,2 млрд руб.
Ранее сообщалось, что в 2024 году Татарстан попал в тройку регионов по объему профицита бюджета.