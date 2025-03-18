В 2025 году Татарстану могут выделить почти 70 млрд рублей из федерального бюджета

Планируемая сумма средств из федерального бюджета, которая должна поступить в бюджет Татарстана в 2025 году, составляет 69,9 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году Татарстану могут выделить почти 70 млрд руб. из федерального бюджета

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В 2025 году Татарстану могут выделить почти 70 млрд руб. из федерального бюджета

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На 1 марта 2025 года в бюджет Татарстана из федерального бюджета поступили целевые межбюджетные трансферты в размере 3,2 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Татарстан попал в тройку регионов по объему профицита бюджета.

Дарья Сайфиева