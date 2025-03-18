Основатель алтайской газеты «Листок» обжаловал приговор по делу о фейках о ВС

В Верховный суд Республики Алтай вчера поступила апелляционная жалоба защиты на приговор основателю местной газеты «Листок» Сергею Михайлову, получившему восемь лет заключения по делу о фейках об армии. Заседание назначено на 9 апреля, следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следственного управления республиканского СК, в марте и апреле 2022 года Сергей Михайлов в интернете и печатном издании «Листка» опубликовал ряд заметок, в которых под видом достоверных содержались ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения военной спецоперации на территории Украины. Следствие считает, что им двигали мотивы политической ненависти.

В середине апреля 2023 года Сергея Михайлова задержали в подмосковных Люберцах, где он в то время проживал, а затем конвоирован в Горно-Алтайск. В редакции основанного им еженедельника «Листок» прошли обыски.

Журналисту предъявили обвинение по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) и по ходатайству следствия его поместили в СИЗО, где он находится до сих пор. Претензии следствия в свой адрес он отрицает.

В августе прошлого года горсуд Горно-Алтайска приговорил Сергея Михайлова к восьми годам в колонии общего режима. В течение четырех лет после освобождения ему запрещено заниматься журналистской и издательской деятельностью, администрированием сайтов.

Илья Николаев