Основатель алтайской газеты «Листок» обжаловал приговор по делу о фейках о ВС
В Верховный суд Республики Алтай вчера поступила апелляционная жалоба защиты на приговор основателю местной газеты «Листок» Сергею Михайлову, получившему восемь лет заключения по делу о фейках об армии. Заседание назначено на 9 апреля, следует из картотеки суда.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следственного управления республиканского СК, в марте и апреле 2022 года Сергей Михайлов в интернете и печатном издании «Листка» опубликовал ряд заметок, в которых под видом достоверных содержались ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения военной спецоперации на территории Украины. Следствие считает, что им двигали мотивы политической ненависти.
В середине апреля 2023 года Сергея Михайлова задержали в подмосковных Люберцах, где он в то время проживал, а затем конвоирован в Горно-Алтайск. В редакции основанного им еженедельника «Листок» прошли обыски.
Журналисту предъявили обвинение по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) и по ходатайству следствия его поместили в СИЗО, где он находится до сих пор. Претензии следствия в свой адрес он отрицает.
В августе прошлого года горсуд Горно-Алтайска приговорил Сергея Михайлова к восьми годам в колонии общего режима. В течение четырех лет после освобождения ему запрещено заниматься журналистской и издательской деятельностью, администрированием сайтов.