Региональные компании стали основной целью DDoS-атак в 2024 году

В 2024 году число DDoS-атак на российские компании достигло 508 тыс., что почти вдвое превышает показатели 2023 года. При этом злоумышленники все чаще выбирают мишенями региональные организации, сообщают эксперты.

Как рассказали «Ъ» в ГК «Солар», среднее число атак на одну компанию в Москве составило 192 инцидента, однако в регионах этот показатель значительно вырос. Например, в Южном федеральном округе он увеличился в 1,5 раза, до 135 атак на компанию, в Приволжском и на Урале — в 2 раза, до 126 и 116 соответственно.

Средняя мощность атак в 2024 году выросла в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Роскомнадзор зафиксировал самую мощную атаку мощностью 2,38 Тбит/с, которая длилась более четырех дней. Эксперты связывают рост мощности с использованием злоумышленниками более мощных ботнетов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Новые для хакеров территории».