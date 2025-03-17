Реакция сохранения

ООО «Акрилхимпроект», выкупившее производственную линию по выпуску химикатов у международной компании ЗАО «МСП „Соленис“», сохранит ее на площадке Пермского порохового завода. Стороны заключили договор аренды производственных площадей, основная часть персонала бывшего собственника оборудования уже трудоустроена у нового владельца. Сделке предшествовало решение суда о том, что ЗАО «МСП „Соленис“» должно было покинуть территорию ППЗ, так как арендовало здание стратегического предприятия без разрешения уполномоченных органов. Источники в отрасли и эксперты говорят, что новую площадку для размещения такой производственной линии в Прикамье найти было практически нереально.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Фото Фото: Яндекс.Фото

Информация о том, что комплекс по производству флокулянтов, который раньше принадлежал ЗАО «МСП „Соленис“», останется на территории ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ), содержится в материалах Арбитражного суда Пермского края. Напомним, ЗАО «МСП „Соленис“» является правопреемником ЗАО «Компания „Москва-Штокхаузен-Пермь“», которое c 1997 года занимало один из цехов на территории ППЗ по договору капитализированной аренды. МСП «Соленис» входило в состав международного холдинга Solenis, контро­лируемого американской Platinum Equit.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. В конце 2022 года правительство приняло решение об акционировании ППЗ. Сейчас предприятие находится под управлением холдинга «Технодинамика». ФКП должно быть акционировано в течение 60-ти месяцев после подписания соответствующего указа, акции будут переданы в ГК «Ростех».

В 2023 году суд удовлетворил требования Росимущества и прокуратуры об обязании ЗАО «МСП „Соленис“» покинуть территорию ППЗ в течение шести месяцев. По мнению надзорного органа, вопрос о капитализированной аренде цеха на территории Пермского порохового завода был решен в 1997 году с нарушением законодательства, поскольку не был согласован с уполномоченными федеральными органами. Таким образом, сделки, касающиеся аренды, являются нич­тожными. В ходе рассмотрения апелляционной жалобы стало известно, что ЗАО продало производственное оборудование ООО «Акрилхимпроект», структуре ГК «Норкем». Как следует из открытых источников, сделка была согласована с ППЗ, «Ростехом», прокуратурой края, Ростехнадзором и Рос­имуществом. Такое решение было принято в связи с тем, что «Соленис» производил стратегически важную продукцию «для очистки систем водоснабжения и канализации для 80% территории РФ».

ООО «Акрилхимпроект» зарегистрировано в Дзержинске Нижегородской области. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Помимо «Акрилхимпроекта», в группу компаний входят ООО «Завод синтанолов» и ООО «Норкем-Поли­эфиры» в Нижегородской области, ООО «Ланитекс-Оптима-7» в Ленинградской, а также ООО «НТЦ «Норкем». Группа занимается производством поверхностно-активных веществ, а также полиакрил­амидов, полиэтиленгликолей, сложных и простых полиэфиров, специальных химпродуктов.

По данным «Ъ-Прикамье», сделка о приобретении оборудования была завершена в 2023 году. Параллельно из «Солениса» в ООО «Акрилхимпроект» перешла основная часть персонала, задействованная на производстве флокулянтов на площадке ППЗ.

При этом представители нового собственника оборудования изначально рассчитывали решить вопрос аренды того же здания, что занимал «Соленис». Поддержку в переговорах по этому вопросу с «Ростехом», структуры которого управляют пороховым заводом, оказали региональные власти и Минпром­торг РФ, отмечалось в судебном определении. Ранее собеседники «Ъ-Прикамье» отмечали, что созданные производственные мощности уникальны, и выражали сомнение, что оборудование можно было установить на другой площадке. В итоге стороны договорились об аренде заводского цеха.

В то же время ФКП «Пермский пороховой завод» до сих пор находится в состоянии судебного спора с ЗАО «Соленис». Казенное предприятие требует взыскать с бывшего арендатора более 514 млн руб. неосновательного обогащения. ЗАО, в свою очередь, требует с завода свыше 12 млн руб., в такую сумму компания оценила неотделимые улучшения арендованного здания. Решение по взаимным искам на данный момент не выносилось.

Директор Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов отмечает, что хотя в Кировском районе Перми, где располагается ППЗ, работает сразу несколько химических предприятий, найти подходящие площади достаточно тяжело. «Причем сегодня в Перми вообще наблюдается дефицит помещений для промышленных производств,— говорит эксперт.— Конечно, теоретически их можно строить с нуля, но это будет дольше, так как нужно время на поиск и подготовку земельного участка, разработку и согласование проектной документации. Обычно сейчас помещения строятся под конкретные производственные линии, поэтому этот момент тоже нужно учитывать. Ну, и перевозка оборудования сопряжена с дополнительными затратами, что могло бы сказаться на эффективности предприятия».

Дмитрий Астахов