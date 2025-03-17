Ямы пойдут на конкурс

Администрация Уфы не смогла в арбитражном суде Башкирии оспорить запрет антимонопольной службы включать в уставы муниципальных бюджетных учреждений (МБУ) работы по содержанию дорог. Ранее УФАС по Башкирии пришло к выводу, что мэрия фактически передала подконтрольным предприятиям часть своих муниципальных полномочий, что нарушает принцип конкуренции. Арбитражный суд поддержал выводы антимонопольной службы, тем более, что ранее были приняты преюдициальные решения по аналогичным спорам с УФАС. В мэрии Уфы сообщили, что намерены выставлять подряды на ремонт дорог на торги, но сомневаются в их результативности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Администрация Уфы не смогла в арбитражном суде Башкирии оспорить запрет антимонопольной службы включать в уставы муниципальных бюджетных учреждений (МБУ) работы по содержанию дорог. Ранее УФАС по Башкирии пришло к выводу, что мэрия фактически передала подконтрольным предприятиям часть своих муниципальных полномочий, что нарушает принцип конкуренции. Арбитражный суд поддержал выводы антимонопольной службы, тем более, что ранее были приняты преюдициальные решения по аналогичным спорам с УФАС. В мэрии Уфы сообщили, что намерены выставлять подряды на ремонт дорог на торги, но сомневаются в их результативности.

Арбитражный суд Башкирии оставил в силе предписание регионального УФАС, потребовавшего исключить из уставов девяти уфимских муниципальных служб по благоустройству указание вида деятельности «содержание дорог и дорожных сооружений, в том числе ямочный ремонт». С просьбой отменить решение антимонопольного ведомства в суд обратилась мэрия Уфы.

Из материалов дела следует, что 2020 году в УФАС поступило письмо от администрации Баймака с просьбой разъяснить, имеют ли право органы местного самоуправления утверждать муниципальное задание для МБУ, занимающихся содержанием объектов благоустройства и дорожных сооружений, закрепленных за службами по благоустройству.

Анализ обращения стал поводом для предупреждения в адрес администрации Уфы о незаконности включения в уставы МБУ вида деятельности по содержанию дорог и дорожных сооружений в отношении дорог местного значения. По мнению надзорного ведомства, законодательство запрещает совмещать функции органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов, тогда как мэрия Уфы, по сути, наделила МБУ своими полномочиями.

9 декабря 2020 года УФАС направило мэрии предупреждение и потребовало от администрации в течение 20 рабочих дней внести соответствующие изменения в уставы муниципальных служб по благоустройству Демского, Калининского, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Орджоникидзевского и Советского районов, а также микрорайона Сипайлово. Такие же требования были предъявлены к уставу МБУ «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений Уфы».

В установленные сроки предупреждение не было исполнено, что стало поводом для антимонопольного дела. 19 октября 2022 года комиссия УФАС вынесла в адрес мэрии и районных администраций повторные предписания, а также потребовала исключить ямочный ремонт из уже выданных муниципальных заданий.

Не согласившись с предписаниями, предприятия обратились в суд. Требование исключить ямочный ремонт из муниципальных заданий им оспорить не удалось. Как сообщал «Ъ-Уфа» в июле 2024 года, арбитражный суд Уральского округа отказал городскому управлению коммунального хозяйства и благоустройства и семи районным администрациям в удовлетворении требований. В октябре Верховный суд России отказался рассматривать их жалобу на решения судов нижестоящих инстанций.

Что касается корректировок уставов, в феврале 2023 года заявление мэрии Уфы об отмене соответствующего предписания УФАС было выделено в отдельное производство. В иске администрация доказывала, что решение антимонопольного ведомства нарушает права муниципалитетов на самостоятельное решение местных вопросов дорожного хозяйства.

Третьими лицами к разбирательствам были привлечены районные администрации, МБУ, горсовет, финансовое управление мэрии, управление коммунального хозяйства и благоустройства, поддержавшие доводы администрации.

Арбитражный суд Башкирии пришел к выводу, что УФАС действовало в рамках своих компетенций. Также было установлено, что деятельность по содержанию местных автодорог и обеспечение безопасности дорожного движения относится к полномочиям администрации. Из этого суд сделал вывод, что руководство города не имело права делегировать содержание дорог МБУ как организациям, заинтересованным в получении дохода.

Кроме того, суд сослался на спор о муниципальных заданиях, указывая, что в его рамках было доказано нарушение властями законодательства о конкуренции.

«Я думаю, что суд прав. Поскольку муниципальные бюджетные учреждения, несмотря на статус некоммерческих организаций, признаются законом хозяйствующими субъектами, то УФАС правомерно нашло в действиях администрации Уфы нарушение антимонопольного законодательства, — полагает управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит. — Поскольку вынесенное УФАС предупреждение администрация не исполнила, то УФАС на законном основании вынесло в адрес администрации решение и предписание, которые суд закономерно поддержал».

В мэрии Уфы официально сообщили «Ъ-Уфа», что не согласны с решением суда и будут его обжаловать. Однако собеседник «Ъ-Уфа» в администрации отметил, что после вступления решения суда в силу, контракты на ремонт дорог в городе будут выставлять на торги. «Эта ситуация в стране длится с 2014–2015 годов, просто до нас она относительно недавно дошла. Везде местные ФАСы заставляют менять уставы и переводить ремонт дорог на конкурсный отбор подрядчиков. Мы сделаем также. МБУ никуда не денутся, будут выполнять другие уставные функции. Другой вопрос: к чему это приведет? — отметил собеседник. — Сегодня в Уфе нет ни одного участника рынка, который мог бы взять на себя наши объемы ямочного ремонта. И если МБУ не могут отлынивать от этой работы в силу подконтрольности мэрии, то как будут выполнять эту деятельность частные подрядчики — большой вопрос. Также надо помнить, что торги — это жалобы участников в УФАС и суды. Пока они судятся, ямы остаются. В одном из соседних регионов по требованию своего УФАС отдали ремонт на торги, вскоре у них случился коллапс. Поэтому местные власти вновь передали полномочия своим МБУ и теперь ждут новых претензий антимонопольной службы».

Идэль Гумеров