Борца-вольника приговорили к неволе

В Санкт-Петербурге 10 лет колонии получил Владимир Кулибаба, в прошлом советник главы Олимпийского комитета России (ОКР) и президент петербургской федерации вольной борьбы. Присяжные признали его виновным в двойном убийстве, совершенном в 1993 году. Еще двое подсудимых оправданы и получили право на реабилитацию.

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Владимир Кулибаба

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Владимир Кулибаба не первый раз оказывается на скамье подсудимых по делу о заказном убийстве. В ноябре 2010 года его заключили под стражу по обвинению в ликвидации директора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля, которое было совершено за два года до этого. Однако в 2012 году присяжные признали его невиновным, а Верховный суд РФ утвердил оправдательный приговор.

У Владимира Кулибабы весьма богатая биография. Родился он в 1969 году в Одессе (УССР), стал мастером спорта международного класса по вольной борьбе. В Ленинград, по данным СМИ, он перебрался с целью поступить в Национальный институт физкультуры имени Лесгафта. Однако, как полагают правоохранительные органы, со временем он оказался в крупной преступной группировке, которую возглавлял Константин Яковлев (Костя Могила), стал ближайшим подручным последнего, занимался сбором денег с коммерсантов и проводил силовые акции против неугодных. После смерти Яковлева (убит в 2003-м) господин Кулибаба стал председателем Федерации вольной борьбы Санкт–Петербурга, советником главы ОКР и учредителем спортклуба «Орленок». Позже Кулибаба перебрался в Молдавию, где возглавил Федерацию профсоюзов работников сферы физической культуры, спорта и туризма, а также занялся политикой. В 2021 году был выслан в Россию, где его задержали по новому делу.

В материалах уголовного дела говорится, что в августе 1993 года Владимир Кулибаба разработал план физического устранения Игоря Савина (Кувалда), который, по версии следствия, тоже был участником ОПГ Константина Яковлева. Мотивом прокурор Николай Золотухин в суде назвал месть Кувалде за его чрезмерные амбиции: якобы последний намеревался ликвидировать лидера группировки и занять его место, а «бригадир» Кулибаба, напротив, решил «доказать преданность» и обеспечить себе подъем по «карьерной лестнице».

По версии Следственного комитета России (СКР), для совершения убийства Кулибаба привлек Марата Аристова (находится в международном розыске) и Владимира Карпинского, а Анатолия Мотыля взял на дело водителем, который также должен был обеспечить отход и спрятать оружие. Mitsubishi, в котором находились Игорь Савин, а также его телохранители Кирилл Угольников и Дмитрий Скворцов, по материалам дела, был расстрелян из двух автоматов Калашникова. Первые двое были убиты на месте, последнему удалось убежать.

Владимиру Кулибабе, Владимиру Карпинскому и Анатолию Мотылю инкриминировали убийство, покушение на убийство и бандитизм (ч. 4 ст. 17, ст. 102 УК РСФСР, ч. 4 ст. 17, ч. 2 ст. 15, ст. 102 УК РСФСР) и бандитизм (ст. 209 УК РФ). Впрочем, по последней статье производство по делу было прекращено по сроку давности.

В итоге горсуд Санкт-Петербурга, основываясь на вердикте присяжных, приговорил Владимира Кулибабу к 10 годам колонии общего режима, Анатолий Мотыль и Владимир Карпинский были оправданы. В прениях, напомним, гособвинение потребовало для Кулибабы 14 лет лишения свободы, для Мотыля — семь лет условно, а для Карпинского — оправдательного приговора. Защита Карпинского и Кулибабы просила оправдать подсудимых, а также указывала, что дело должно быть прекращено в связи с истечением сроков давности.

Адвокат Карпинского Марк Павлов сообщил “Ъ”, что у его доверителя имелось серьезное алиби: в день убийства он находился в Молдавии на юбилее матери, где заодно сходил на матч местной футбольной команды.

Адвокат Кулибабы Юрий Новолодский заявил “Ъ”, что его клиент в день убийства был с женой в Швеции, но следователи, по словам защитника, потеряли его загранпаспорт с соответствующей отметкой и сообщили, что штамп о поездке был подделан. Защитник также допустил, что на коллегию присяжных могло быть оказано давление. Аналогичной позиции придерживается и другой адвокат Кулибабы Марина Белинская.

Представляющий интересы семей погибших Угольникова и Савина адвокат Шамиль Ахаев после заседания в беседе с “Ъ” назвал решение суда «половинчатым». Пока он не может точно сказать, будет ли обжаловано решение по Карпинскому, но по Мотылю, отметил защитник, вероятнее всего, нет.

Отметим, что недавно Владимиру Кулибабе предъявили обвинение в организации еще одного убийства, которое было совершено в 1995 году. Следствие также считает его причастным к убийству в 1997 году бывшего депутата Госдумы, предпринимателя Марка Горячева.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург