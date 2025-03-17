Песок на вес золота

Верховный суд РФ (ВС) рассмотрит спор вокруг возмещения убытков за строительство дороги на части участка, где по лицензии компания добывала песок. Нижестоящие суды удовлетворили иск недропользователя. Но госкомпания «Автодор», которая строила трассу, добилась передачи дела в экономколлегию ВС, настаивая на том, что истец завысил объем своих потерь, да и вообще недобытые ископаемые принадлежат государству, и поэтому частная компания не может претендовать на компенсацию их стоимости. Если ВС поддержит такой аргумент, это изменит сложившийся подход и значительно ухудшит положение всех недропользователей, говорят опрошенные “Ъ” юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорожное строительство в Ленинградской области

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Дорожное строительство в Ленинградской области

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ВС рассмотрит спор между «Автодором» и ООО «Научтехстрой Плюс». В 2016 году ООО получило от администрации Владимирской области лицензию на разведку и добычу строительных песков на участке площадью 180 га сроком до 2026 года, земля была передана компании в аренду. Но в 2021 году Федеральное дорожное агентство предоставило «Автодору» в аренду участок для строительства трассы М-12, который затрагивал часть месторождения.

В переписке с недропользователем госкомпания запросила у «Научтехстрой Плюс» данные об ожидаемых потерях запасов, а также заключение о размере ущерба и компенсационной стоимости. ООО направило «Автодору» отчет оценщика. Тем временем госкомпания получила положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию по строительству трассы. По предложению «Автодора» недропользователь направил ему проект соглашения о выплате компенсации, но в итоге оно подписано не было, и госкомпания отказалась возмещать убытки. Свою позицию высказало и Федеральное дорожное агентство, которое не увидело оснований для выплат, так как на момент утверждения документации по планировке трассы сведения о месторождении в ЕГРН отсутствовали.

«Научтехстрой Плюс» подал иск о взыскании с «Автодора» 105,4 млн руб. убытков.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил эти требования. Его поддержали апелляция и кассация. Суды сочли, что истец получил лицензию на добычу песка, а значит, имел право на компенсацию. «Автодор», в свою очередь, подтвердил в письмах факт наложения земельных участков друг на друга и затем повел себя недобросовестно, прекратив переговоры с недропользователем после получения необходимых документов, сказано в решениях. Возражения ответчика инстанции отвергли, как и ходатайство о назначении судебной экспертизы по определению размера убытков.

Госкомпания не согласилась с таким исходом и подала жалобу в ВС, приведя ряд аргументов. «Автодор» настаивал, что договор аренды ООО участка под разведку и добычу песка не был зарегистрирован, поэтому «Научтехстрой Плюс» не мог вести там деятельность. Следовательно, убытки недропользователя, «связанные с подготовкой и строительством подъездных путей, размещением промплощадки, возмещению не подлежат», указал ответчик.

Кроме того, госкомпания заявила, что наложение участков незначительно, а для точного координатного описания границ требовалась судебная экспертиза, которая не была назначена. Также, по утверждению «Автодора», «реальный объем потерь запасов» гораздо меньше.

Но наиболее интересный аргумент ответчика состоял в том, что компенсация за еще не добытые полезные ископаемые в пользу недропользователя в принципе взыскана быть не может, так как до момента их извлечения недра по закону принадлежат государству.

ВС передал дело на рассмотрение экономколлегии, заседание назначено на 20 марта.

Подводные камни полезных ископаемых

«Споры между недропользователями и госструктурами, возникающие в том числе из-за наложения границ земельных и недропользовательских участков, встречаются регулярно, хотя и не являются массовыми»,— делится наблюдениями управляющий партнер ProLex Константин Лушников. Такие дела, по его словам, «осложняются тем, что в российском законодательстве существует разрыв в регулировании земельных отношений и пользовании недрами». Судебная практика «обычно склоняется в пользу недропользователей, имеющих действующие лицензии и понесших реальные убытки из-за ограничения или прекращения своей хозяйственной деятельности», говорит господин Лушников. В частности, «известны случаи, когда горные отводы в нарушение прав лицензиата использовались для строительства линейных объектов по заданию госучреждения», и это становилось основанием для выплаты компенсации, рассказывает руководитель дирекции юрфирмы Vegas Lex Кирилл Никитин.

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Закон «О недрах» устанавливает императивное правило о необходимости получения согласия пользователя недр на осуществление любой деятельности в границах горного отвода, добавляет Кирилл Никитин. Вероятнее всего, ВС заинтересовал довод о неправильном расчете убытков, полагают юристы. «Размер причиненных убытков в случае несогласия ответчика с размером заявленных требований, как правило, устанавливается судебной экспертизой, которая в рамках этого дела не проводилась»,— подчеркивает господин Никитин. Кроме того, при надлежащем проведении экспертизы может оказаться, что с учетом качества почвы работы по извлечению могут быть дороже стоимости самого ресурса, рассуждает старший юрист практики разрешения споров юрфирмы «Косенков и Суворов» Артем Макаров. «В таком случае факт невозможности извлечения будет означать отсутствие убытков на стороне общества»,— полагает он.

ВС также может счесть «Автодор» ненадлежащим ответчиком, и тогда «недропользователь может обратиться с иском к арендодателю и госорганам, которые допустили наложение участков и воспрепятствовали добыче», добавляет господин Макаров.

А вот общий довод ответчика о невозможности компенсации за еще не добытые полезные ископаемые юристы считают весьма спорным.

«Если ВС согласится с аргументом о принадлежности недр государству до их фактического извлечения, это будет означать существенное изменение подхода к защите прав недропользователей»,— говорит Константин Лушников. В таком случае, продолжает он, будет создан «прецедент, который будет существенно ущемлять права недропользователей, так как любые инфраструктурные проекты смогут произвольно ограничивать или прекращать их деятельность без адекватной компенсации». В результате пользователи недр «столкнутся с повышенными рисками неопределенности, что неизбежно отразится на инвестиционной привлекательности отрасли и может привести к необходимости пересмотра многих контрактов и лицензий», заключает господин Лушников.

В ГК «Автодор» ожидают, что ВС примет во внимание их доводы «в части невозможности взыскания убытков в размере, который не подтвержден материалами дела», и вынесет «обоснованный и мотивированный судебный акт».

Ян Назаренко, Анна Занина