Путин и Рахмон одобрили строительство русского драмтеатра в Душанбе

Президент России Владимир Путин вместе с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном по видеосвязи дали старт строительству двух культурных объектов в Душанбе. Один из них — новое здание Государственного русского драмтеатра имени Владимира Маяковского, второй — Международный образовательный центр для одаренных детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Эмомали Рахмон

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Эмомали Рахмон

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Оба проекта реализуются по поручению президентов России и Таджикистана и имеют большое значение для развития двустороннего культурного сотрудничества, расширения эффективного партнерства между странами»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.

Сегодня, 17 марта, стартовал рабочий визит господина Рахмона в Москву. Во время переговоров президенты РФ и Таджикистана обсудили перспективы развития двусторонних отношений в торгово-инвестиционном и гуманитарном партнерстве. Владимир Путин также анонсировал подписание ряда документов о сотрудничестве в сфере безопасности.