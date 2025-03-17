Путин и Рахмон подпишут документы о сотрудничестве в сфере безопасности

Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон намерены подписать ряд документов о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом российский лидер заявил во время переговоров со своим таджикистанским коллегой в понедельник. Господин Рахмон, в свою очередь, подчеркнул, что вопросы безопасности занимают особое место в повестке отношений Таджикистана и России.

«Мы с вами вместе занимаемся вопросами обеспечения безопасности на нашем пространстве в зоне ответственности ОДКБ»,— сказал Владимир Путин в начале переговоров. «Таджикистан активно работает в организации, и сегодня у нас намечается подписание соответствующих документов, в том числе, и по этому направлению»,— отметил он.

Эмомали Рахмон со своей стороны отметил, что Таджикистан и Россия – давние стратегические партнеры и союзники. Он заявил о готовности обсудить с российским лидером вопросы безопасности, состояние и перспективы наших взаимоотношений, а также международные и региональные вопросы.

Визит Эмомали Рахмона в Москву стартовал в понедельник, 17 марта. Как сообщали в пресс-службе Кремля, во время переговоров коллеги планировали обсудить перспективы развития российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Планируется обмен мнениями по актуальным региональным проблемам.

В декабре 2024 Эмомали Рахмон находился с рабочим визитом в России и провел переговоры с Владимиром Путиным. Российский президент заявил о готовности увеличить квоту в вузах для студентов из Таджикистана и число российских педагогов, работающих в Таджикистане и ведущих обучение на русском языке.

Анастасия Домбицкая