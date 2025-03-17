Волгодонские школьники стали призерами атомного турнира по физике «ЮНФИ»

Привлечение талантливой молодежи — одна из важнейших задач для предприятий Госкорпорации «Росатом».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

Две команды старшеклассников из Волгодонска (город расположения Ростовской АЭС) вошли в четверку лучших на Турнире юных физиков атомных городов «ЮНФИ»*. Это часть масштабного проекта «Физика сейчас», который реализуется по инициативе концерна «Росэнергоатом» и охватывает школьников городов присутствия АЭС.

В соревнованиях приняли участие свыше 600 подростков и педагогов из восьми городов расположения атомных станций и Обнинска. Волгодонск на турнире представили две команды учащихся 9-10 классов из лицея № 24 и школы №9. Наставники команд «Склярики» и «Орешник» - учителя физики Андрей Скляров и Татьяна Кононенко.

Путь донских школьников к суперфиналу начался с победы на городском этапе, после чего «Склярики» и «Орешник» сразились с 12 лучшими командами из других атомных городов. Суперфинал интеллектуальных соревнований прошел в столице, в павильоне «АТОМ» на ВДНХ. Участники решали задачи, связанные с атомной отраслью. Защиту команд оценивало жюри, в состав которого вошли эксперты физико-энергетического института им. А.И. Лейпунского, ИАТЭ НИЯУ МИФИ и Ядерного общества России. Волгодонские «Склярики» и «Орешник» заняли четвертое и третье места соответственно, уступив второе место обнинцам, а первое — балаковским школьникам.

По словам наставников, ребята проявили максимум своих интеллектуальных, волевых качеств и навыков ведения научного «боя».

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«Дети сплотились и обрели отличный опыт командной работы. Наши обсуждения, подготовка, задачи и задания — все это подняло ребят на новый уровень. Особенно отрадно видеть, что даже те, кто сомневался в выборе будущей профессии, теперь с энтузиазмом рассматривают инженерные и научные направления в качестве жизненного пути», — рассказала Татьяна Кононенко.

Десятиклассник Константин Бурлаков впервые участвовал в подобном проекте. По словам юноши, он открыл для себя, насколько интересной и волнующей может быть физика за пределами школьных учебников.

«Это наука, в которой каждый может найти что-то по душе. Я понял, что хочу развивать свои знания в области ядерной физики — сложной, но крайне интересной», — поделился Константин.

Девятиклассница Вероника Жданюк тоже решила стать инженером и связать свою профессию с физикой. Так же, как и ее дедушка, который работает на заводе «Атоммаш», и мама и папа, которые трудятся на ТЭЦ.

Победители и участники турнира получили призы и грамоты. Для учителей физики была организована программа повышения квалификации на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

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«Обеспечение атомной отрасли квалифицированными кадрами — ключ к ее модернизации и укреплению суверенитета. Предприятия Росатома, в том числе Ростовская АЭС, выступают организаторами научно-популярных и образовательных проектов, экскурсий и уроков атомных знаний, чтобы школьники смогли прикоснуться к будущему атомной энергетики, влюбиться в физику и понять, что именно здесь их ждет карьера, полная энергии и открытий. Успех подобных мероприятий измеряется не баллами, а опытом, который получают ребята», — отметил заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.

Создание условий для самореализации подрастающего поколения — одно из ключевых направлений молодежной политики в России. В 2025 году для обеспечения экономики квалифицированными сотрудниками стартовал национальный проект «Кадры». Согласно которому каждый год будет формироваться и обновляться прогноз потребности экономики в специалистах на пять лет, который станет основой для распределения бюджетных мест в вузах и колледжах.