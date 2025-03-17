Минздрав проверит станцию скорой помощи в Миассе, где увольняются 35 сотрудников

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин посетит подстанцию скорой помощи в Миассе для встречи с руководством и коллективом, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Сотрудники подразделения написали более 35 заявлений на увольнение с начала апреля из-за увеличения нагрузки и низких зарплат. О своем решении с прикрепленными документами сообщил один из медработников в группе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как отмечает в обращении сотрудник подстанции, нагрузка на коллектив выросла с начала текущего года, когда упразднили единственную специализированную бригаду психиатрического профиля. Это создало повышенную угрозу жизни и здоровью работников. Кроме того, из-за низкой зарплаты в 30 тыс. руб. за одну ставку сотрудники вынуждены либо работать на две ставки, либо искать дополнительный доход. Многочисленные обращения в различные инстанции с просьбой решить проблему не помогли, утверждается в обращении.

«Мы очень любим свою работу и хотим помогать людям, но у каждого из нас есть семья, которую нужно кормить, а на заработную плату, которую нам выплачивают, мы можем только существовать», — такими словами заканчивается пост сотрудника скорой помощи.