Тамбовская область вошла в десятку регионов с наименьшим ростом выручки предприятий

В десятку регионов с минимальным ростом выручки крупного и среднего бизнеса в 2024 году вошла Тамбовская область. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата. Рост показателя в регионе составил 9,7%, с 816,9 млрд до 896 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Другие регионы Черноземья не вошли в топ-10 по этому критерию. Наибольший прирост выручки предприятий в макрорегионе показала Воронежская область — 20,2% (с 2,4 до 2,9 трлн руб.). В Орловской области выручка предприятий выросла с 555 до 653,2 млрд руб. (+17,7%), в Липецкой области — с 1,9 до 2,2 трлн руб. (+16,5%), в Курской — с 1,2 до 1,4 трлн руб. (+16,3%), в Белгородской — с 2,3 до 2,7 трлн руб. (+15,1%).

Наибольший рост выручки в России зафиксирован у предприятий Магаданской области (+36,3%), Забайкальского края (+30,4%), Курганской области (+30,3%), Чечни (+29,7%), Чувашии (+28,7%), Удмуртии (+28,1%), Амурской области (+25,1%), Тульской области (+24%), Самарской области (+23,4%) и Мордовии (+22,9%).

В то же время денежные поступления сократились в двух регионах страны: в Архангельской (6,6%) и Мурманской областях (2,4%). Минимальный рост, помимо Тамбовской области продемонстрировали предприятия Кемеровской области (+2,8%), Камчатского края (+3,8%), Приморского края (4,8%), Ростовской области (+7%), Саратовской области (+9,1%), Карелии (+9,2%) и Астраханской области (+9,5%).

Совокупная выручка крупного и среднего бизнеса в РФ в 2024 году выросла за год на 16,6% и составила 292,2 трлн руб. (рост на 41,7 трлн руб.). При этом выручка нефтегазовых предприятий увеличилась на 17%, до 77 трлн руб., а предприятия, не связанные с добычей и переработкой нефти и газа, нарастили обороты на 16,4%, до 215,3 трлн руб.

Егор Якимов