Цена искусства

Экономисты Санкт-Петербургского государственного университета впервые проверили концепцию французского философа Ролана Барта, что автор не влияет на интерпретацию своих произведений зрителями, для арт-рынка. Они доказали, что на цену картин влияют как материал и техника исполнения, так и количество выставок, упоминаний в публичном пространстве и множество других факторов, а не личность художника. Проект «Новые методы экономико-математического моделирования арт-рынка» поддержан грантом Российского научного фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

Теория Ролана Барта о «смерти автора», изложенная в его одноименном эссе 1967 года, утверждает, что автор теряет контроль над смыслом текста в момент его создания, уступая место читателю. Философ предлагает отказаться от поиска «авторского замысла» и рассматривать текст как самостоятельную структуру, открытую для множества интерпретаций. Эта идея подчеркивает, что значение произведения рождается в процессе чтения, а не фиксируется автором, что делает читателя активным соавтором текста. Таким образом, «смерть автора» освобождает литературу от доминации авторского авторитета, открывая пространство для свободного взаимодействия текста и аудитории.

Ученые Санкт-Петербургского университета впервые предложили применить эту теорию для арт-рынка и проанализировали, влияет ли фигура автора-художника на произведение, умирает ли автор, его влияние по отношению к своему произведению после его создания и начинает ли произведение жить собственной, без автора, жизнью.

«Мы провели эксперимент, чтобы выяснить, что сильнее влияет на цены на аукционах: биография художника, которая, конечно, отражается на его творчестве, или особенности самих произведений, которые важны для зрителей, но не связаны напрямую с личностью автора»,— рассказала доцент кафедры статистики, учета и аудита СПбГУ Валерия Колычева.

Для решения этой задачи ученые собрали данные о продажах 30 тыс. произведений искусства на сайтах крупнейших аукционных домов — «Сотбис», «Кристис» и «Филлипс». С помощью гедонической линейной регрессии экономисты установили профилирующие признаки, связанные с биографией автора или характеристиками произведения, а также была использована формула для статистического расчета на основе полученных результатов моделей.

При анализе факторы были разделены на две категории — характеристики автора (пол, возраст на момент создания произведения, национальность, наличие специального образования, факт эмиграции, несчастных случаев и другие), а также характеристики произведения (размер полотна, материал и техника исполнения, наличие авторской подписи и рамы, факт подтверждения фашистско-нацистским конфискациям, количество упоминаний в научной литературе и прочие).

Исследователи выяснили, что материал исполнения произведения искусства сильно влияет на стоимость картины. Так, например, литография и бумага уступают по цене другим, поскольку литография — это процесс печати, значит, копии могут быть легко изготовлены. Бумага же чаще всего используется для создания эскизов, а завершенная идея переносится на холст. Масло на холсте — самая дорогостоящая техника, требующая от художника особых усилий и мастерства. Нельзя создать два абсолютно одинаковых полотна, даже если они являются авторскими копиями, поэтому стоимость каждого экземпляра значительно выше.

Экономисты также нашли связь между стоимостью и количеством выставок или упоминаний произведения в публичном пространстве. Так, чем больше раз то или иное произведение выставлялось в различных музеях и становилось объектом публикаций в литературе и СМИ, тем выше его культурная значимость и, соответственно, цена.

Гипотеза о смерти автора оказалась справедлива для арт-рынка, это новый и неожиданный результат, важный для конъюнктуры.

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Андрей Березкин