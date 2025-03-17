В Госдуме предложили организовать оформление ОСАГО через «Госуслуги»

Депутат Сардана Авксентьева («Новые люди») обратилась в Минцифры с предложением внедрить на «Госуслугах» функцию по оформлению полиса ОСАГО. В обращении (есть у «РИА Новости») говорится, что страховые компании часто уклоняются от продажи ОСАГО дистанционным способом, а при посещении офисов граждане вынуждены стоять в очередях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Депутат также отмечает, что при продаже полисов страховщики навязывают дополнительные услуги. В «убыточных» для страховых компаний регионах гражданам отказывают в выдаче полиса, в других регионах — не дают возможность приобрести ОСАГО дистанционно, ссылаясь на высокие риски мошенничества.

«Таким образом, текущий порядок дистанционного приобретения ОСАГО нередко оборачивается для граждан бюрократической волокитой, техническими сбоями и попытками навязать ненужные услуги, что подрывает доверие к системе обязательного страхования»,— говорится в обращении.

В 2023 году число проданных полисов электронного ОСАГО превысило 25,5 млн, что на 2 млн больше показателей 2022 года, следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА). Это рекордный результат за все время выдачи e-ОСАГО. По итогам 2024 года доля электронных полисов составила 67% в общем объеме ОСАГО. В тройку лидеров по продажам полисов е-ОСАГО в 2024 году вошли Москва (3 млн полисов), Московская область (1,7 млн) и Краснодарский край (1,3 млн).

Полина Мотызлевская