В центре Екатеринбурга эвакуировали Главпочтамт из-за подозрительной посылки

В центре Екатеринбурга на проспекте Ленина эвакуировали Главпочтамт. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе региональной «Почты России», причиной послужила подозрительная посылка, которую оставил один из клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Третий клиентский зал уже возобновил свою работу. Мы были вынуждены сделать небольшой перерыв в работе и эвакуацию посетителей»,– прокомментировали в пресс-службе.

Сообщается, что на данный момент ситуация разрешилась и отделение работает в штатном режиме.