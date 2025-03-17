В Сочи сменился директор департамента реализации проектов комплексного развития
Новым директором департамента реализации проектов комплексного развития администрации Сочи назначена Алина Головчанская, сменившая на этом посту Анну Ерохову. По данным СПАРК, обновленная информация вступила в силу 13 марта 2025 года.
Фото: Пресс-служба Заксобрания Краснодарского края
По данным антикоррупционной декларации, в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах Алина Головчанская занимала должность заместителя директора департамента и начальника планово-экономического отдела департамента строительства администрации Сочи. С января по ноябрь 2024 года Алина Головчанская работала в Элисте, где была назначена заместителем министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия.
Новый руководитель будет курировать реализацию проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры и улучшение условий для жителей и бизнеса.