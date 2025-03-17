В Северной Македонии задержали чиновников и менеджеров клуба после пожара

Глава МВД Северной Македонии Панче Тошковски сообщил, что полиция задержала около 20 подозреваемых после пожара в ночном клубе, в результате которого погибли 59 человек. В числе задержанных — чиновники и менеджеры клуба, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ognen Teofilovski / Reuters Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

BBC News пишет о 15 задержанных. Господин Тошковски заявил, что задержанные будут допрошены. По его словам, есть «основания подозревать, что с пожаром связаны взяточничество и коррупция». В МВД заявили, что у Pulse не было действующей лицензии на работу.

Как уточняет газета «Новая Македония», в отношении восьми задержанных подано ходатайство о краткосрочном заключении под стражу.

ЧП случилось вчера, 16 марта, в городе Кочани на северо-востоке Северной Македонии. На момент пожара в заведении находилось около 1,5 тыс. человек. Предположительно, причиной возгорания стало использование пиротехники во время концерта группы DNK, был задержан владелец ночного клуба. По последним данным, пострадало более 150 человек, как минимум 20 получили тяжелые ранения.