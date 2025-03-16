Не менее 50 человек погибли при пожаре на дискотеке в Северной Македонии

По меньшей мере 50 человек погибли при пожаре на дискотеке «Пульс» в городе Кочани на северо-востоке Северной Македонии. Об этом пишет агентство MIA со ссылкой на источники в МВД. Официального заявления от МВД пока не поступало, однако агентству подтвердили, что десятки пострадавших доставили в больницы разных городов страны.

На момент происшествия в заведении находилось около 1,5 тыс. человек. Возгорание произошло около 3:00 по местному времени (5:00 мск). Предположительно, причиной пожара стало использование пиротехники во время концерта группы DNK.

На место происшествия прибыли премьер-министр Христиан Мицкоски и члены правительства. Спасательные службы, которым помогают местные жители, продолжают ликвидацию последствий возгорания.

По информации местного издания «Вечер», владелец ночного клуба, где проводился концерт, был задержан. Отмечается, что МВД вызвало на допрос организаторов мероприятия.