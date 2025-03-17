Суд обратил в доход государства акции одного из крупнейших производителей свинца

Как стало известно «Ъ», Дальнегорский районный суд Приморского края обратил в доход государства 100% доли акций АО «ГМК "Дальполиметалл" — стратегического предприятия по добыче свинцовых и цинковых руд, используемых для производства боеприпасов и широкого спектра военной техники. Активы предприятия оцениваются в 32 млрд руб., с запасами рудников стоимостью 270 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: dalpolimetall.ru Фото: dalpolimetall.ru

Таким образом, суд удовлетворил иск заместителя генерального прокурора РФ Игоря Ткачева к предпринимателю Эдуарду Янакову, занимавшему пост депутата Госдумы в 2008–2011 годах, а также другим ответчикам.

Суд согласился с позицией надзорного ведомства в том, что имущество было получено в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции.

Мария Локотецкая