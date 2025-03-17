Арктическая эстафета Победы стартовала на Чукотке

Копию Знамени Победы доставили в Анадырь для участия в Арктической эстафете. Посвященную 80-летию Победы патриотическую акцию организовал Национальный союз оленеводов РФ на грант губернатора Ямало-Ненецкого АО Дмитрия Артюхова. Специально изготовленную для эстафеты копию привезли из Салехарда через Москву.

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Как сообщили в правительстве Чукотского АО, знамя провезут на самолетах, снегоходах, вездеходах, на оленьих и собачьих упряжках до границы с Якутией, где передадут его представителям соседнего региона.

Всего копия штурмового флага 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии, установленного на крыше здания Рейхстага в мае 1945 года, преодолеет около 5,5 тыс. км. Арктическая эстафета пройдет по территории четырех субъектов РФ. Кроме Чукотки и Якутии копию Знамени Победы провезут по Красноярскому краю и ЯНАО. По пути организаторы будут проводить тематические встречи и другие мероприятия. Планируется, что акция финиширует в Салехарде 16 апреля.

Ирина Тимофеева, Анадырь