Депутаты Госдумы предложили увеличить штрафы за нарушения в ЖКХ

На рассмотрение в Госдуму внесут законопроект, которым предлагается ужесточить наказания за нарушения в сфере ЖКХ. Документ разработали депутаты от фракции ЛДПР.

«Предлагается усилить ответственность должностных лиц за ряд административных правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту, которую получило «РИА Новости».

Согласно документу, штраф за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов вырастет с 4-5 тыс. руб. до 20-30 тыс. руб. для должностных лиц. За нарушение режима обеспечения граждан коммунальными услугами штраф составит 20-30 тыс. руб. вместо 5-10 тыс. руб. Аналогично может вырасти и размер штрафа за несвоевременное размещение информации в ГИС ЖКХ.