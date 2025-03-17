Украденное списали на налоги

Военный апелляционный суд оставил в силе приговор — семь лет лишения свободы и лишение звания подполковника в отставке,— вынесенный бывшему главбуху дислоцированной в Дагестане воинской части Росгвардии Геннадию Колбасюку. Уже отбывающий срок финансист был признан виновным в том, что, используя электронную подпись командира части, похитил из казны более двух десятков миллионов рублей, а чтобы скрыть преступления, оформлял липовые документы об уплате налогов с сослуживцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд рассмотрел жалобу на приговор, вынесенный Геннадию Колбасюку, служившему в дислоцированном в Дагестане подразделении Росгвардии и занимавшему там должность помощника командира части по финансово-экономической работе — главного бухгалтера объединенной бухгалтерии. Махачкалинский гарнизонный военный суд в прошлом году приговорил его к семи годам лишения свободы.

Согласно материалам дела, все инкриминируемые ему преступления Колбасюк совершил в 2017 году. По версии следствия, используя свое служебное положение, он заранее договорился со своим сослуживцем (материалы в отношении того выделены в отдельное производство) о том, что с его помощью будет получать деньги в отделе №7 республиканского управления Федерального казначейства. Сначала финансист оформил заявку на получение наличными 7 млн руб., которую подписал имевшейся в его распоряжении электронно-цифровой подписью командира воинской части и своей собственной, а также выписал чек на получение наличных своему сообщнику. Тот получил в кассе одного из отделений ПАО «Сбербанк» данную сумму, при этом оприходовав кассиру части только 1 млн руб. Чтобы скрыть преступление, говорится в деле, Колбасюк внес заведомо ложные сведения в заявки на кассовый расход о перечислении налога на доходы физических лиц за март 2017 года и выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств, указав в них сумму, полученную ранее в банке.

По такой же схеме главбух получал деньги еще дважды — оба раза по 10 млн руб., но в кассу части поступало по 1 млн, остальное опять оформлялось как уплаченные налоги с доходов физлиц.

В итоге суд признал Геннадия Колбасюка виновным в трех эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и трех эпизодах служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ), освободив от наказания по последней статье в связи с истечением срока давности. Бывшему главбуху было назначено наказание в виде семи лет колонии общего режима и лишения воинского звания «подполковник запаса». При этом суд учел предыдущий приговор, по которому экс-офицер был осужден в декабре 2022 года также по ч. 4 ст. 160 и ч. 2 ст. 292 УК РФ. Тогда подсудимый получил шесть лет колонии общего режима и лишился воинского звания. Исполнение этого наказания было зачтено новым решением суда.

Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора о возмещении имущественного вреда в размере 24 млн руб.

В своей жалобе на приговор осужденный указал, что его вина в суде так и не была доказана, а доводам и ходатайствам защиты не была дана должная оценка. Кроме того, настаивал бывший главбух, допрошенные в суде свидетели не подтвердили получение им денег, а лицо, получившее их, вообще не было допрошено. По мнению осужденного, суд также не установил, что именно войсковой части причинен материальный ущерб, в связи с чем постановления о признании ее потерпевшей стороной являются незаконными. Геннадий Колбасюк просил отменить приговор как несправедливый и незаконный и оправдать его либо передать уголовное дело на новое разбирательство. Однако апелляционную инстанцию все эти доводы не убедили, и приговор был оставлен без изменений.

Юлия Рыбина, Махачкала