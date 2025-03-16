Инвестору цементного завода в Прикамье одобрили проект жилого дома для сотрудников

Инвестор цементного завода в Чусовском округе АО «Нью Граунд» готовится к строительству жилья для сотрудников будущего предприятия. Компания «Нью Граунд» получила положительное заключение экспертизы на проект дома с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями в поселке Половинка Чусовского городского округа. В Едином госреестре заключений экспертизы проектной документации указано, что жилой дом разместится на ул. Парковой поселка Половинка. Заключение датировано 13 марта. Разработкой документации занималось ООО «Регион-подряд», владельцем которого является гендиректор и собственник «Нью Граунд» Юрий Старцев.

Проект по строительству Чусовского цементного завода в Половинке получил от краевых властей статус «приоритетный инвестиционный» в 2019 году. Строительством объекта занимается другая структура Юрия Старцева — АО «Карьер». В стройку инвестируют 3,7 млрд руб., завершить ее планируется уже в этом году. Недалеко от производственной площадки инвестор также собирался построить жилой дом для ста сотрудников завода.

Согласно Инвестиционному порталу Пермского края, сейчас проект завода находится на стадии строительно-монтажных работ.

Пермское АО «Нью Граунд» является крупнейшей в регионе стройорганизацией, специализирующейся на фундаментах и подземных сооружениях. Гендиректор и владелец АО — Юрий Старцев.