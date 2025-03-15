Сотрудница МФЦ и арбитражный управляющий осуждены за нарушение личной тайны

Ленинский райсуд Перми вынес приговор в отношении ведущего специалиста МФЦ Галины Булатовой и арбитражного управляющего Сергея Рожина. Как следует из картотеки суда признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», событие преступления произошло в ноябре прошлого года. Господин Рожин обратился к специалисту МФЦ с незаконной просьбой о получении сведений из ЕГРН относительно имущества физического лица. Госпожа Булатова, осознавая незаконность предложения, попросила коллег направить информацию по указанному арбитражным управляющим адресу электронной почты. При этом специалист сообщила, что данные предназначаются для обладателя имущества, но он не может лично прийти из-за болезни.

В итоге информация, в том числе и об адресе проживания будущего потерпевшего, оказалась у Сергея Рожина. Тем самым, как посчитало следствие, была нарушена личная тайна, поскольку согласия на сбор сведений он не давал. В ходе предварительного следствия обвиняемые вину признали полностью и ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В итоге суд приговорил Галину Булатову к штрафу в размере 70 тыс. руб., наказание Сергею Жорину - штраф 50 тыс. руб.