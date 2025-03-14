Останина снова предложила увольнять со службы многодетных отцов

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) сегодня, 14 марта, внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект, который предусматривает возможность увольнения с военной службы отцов троих и более детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутат предлагает дополнить ст. 51 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», содержащую основания для увольнения, новым пунктом (1.3), согласно которому по истечении года службы граждане, призванные или заключившие контракт с Минобороны РФ, подлежат «досрочному увольнению» в связи с рождением третьего или последующего ребенка.

Согласно пояснительной записке, действующее законодательство уже предусматривает «некоторые правовые способы защиты многодетных семей». Например, последняя редакция федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» дает право отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении от четырех детей в возрасте до 16 лет, а также воспитывающим без матери одного ребенка.

Ранее Нина Останина внесла в Госдуму похожую инициативу, которая предусматривает аналогичную льготу для отцов четырех и более детей. На этот раз соавтором законопроекта стал сенатор Айрат Гибатдинов (КПРФ).

Божена Иванова