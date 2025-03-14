«Воронежский трансформатор» увеличил выручку до 7,5 млрд рублей в 2024 году

По итогам 2024 года ООО «Воронежский трансформатор» получило выручку в 7,5 млрд руб., что на 27,5% больше, чем в 2023-м (5,9 млрд руб.). Чистая прибыль компании выросла на 58%: с 955,5 млн до 1,5 млрд руб. Это следует из бухгалтерской отчетности общества.

Себестоимость продаж «Воронежского трансформатора» увеличилась с 4,3 млрд до 5,3 млрд руб. (+24%), прибыль от продаж — с 1,15 млрд до 1,7 млрд руб. (+49,1%).

Также компания нарастила дебиторскую задолженность на 43,8%: 31 декабря 2023 года она составляла 1,1 млрд руб., 31 декабря 2024-го — 1,6 млрд руб. Кредиторская задолженность поднялась на 33,7%: с 2,2 млрд до 2,9 млрд руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Воронежский трансформатор» было зарегистрировано в индустриальном парке «Масловский» в Новоусманском районе Воронежской области в декабре 2009 года. Основной вид деятельности — производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры. Уставный капитал — 170,5 млн руб. До октября 2022 года владельцем компании выступала немецкая Siemens Energy — пока ее не выкупила структура «Интер РАО» — «РАО Интертех Б.В.» (зарегистрирована в Нидерландах). Генеральный директор — Игорь Иванов.

Алина Морозова