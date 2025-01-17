Смольный решит судьбу Апраксина двора и «Красного треугольника» в 2025 году

Глава комитета по инвестициям Иван Складчиков в ходе пресс-конференции 17 января заявил, что Смольный намерен в 2025 году решить судьбу бывшего завода «Красный треугольник» и Апраксина двора. По словам чиновника, сейчас ведется тяжелая работа с точки зрения имущественно-правового статуса объектов и территории.

«Я думаю что мы в этом году выйдем на те принципиальные решения, по которым мы пойдем реализовывать эти объекты»,— сказал господин Складчиков.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что судьбу «Красного треугольника» пытаются решить с 1990-х годов, когда завод обанкротился. В настоящее время комплекс зданий, признанный в 2023 году региональным памятником, находится в плачевном состоянии. В 2024 году КГИОП попытался добиться от собственников помещений консервации и реставрации исторических корпусов, однако проиграл дело в суде.

Что касается Апраксина двора, то Смольный неоднократно пытался навести порядок на печально известном рынке и договориться с инвесторами о реставрации проблемных корпусов. Тем не менее, ситуация с объектом по-прежнему остается сложной.

Андрей Маркелов