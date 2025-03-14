В Петербурге вновь объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

На территории Санкт-Петербурга вновь объявлен «желтый» уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом горожан предупредили в пресс-службе городского правительства.

«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. Он будет действовать в городе 14 марта с 11:00 до 21:00 в связи с сильным ветром, порывы которого местами могут достигать 15 метров в секунду.

Кроме того, до трех часов дня предупреждение будет действовать и в связи с гололедом. Также местами возможно налипание мокрого снега.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 21:00 13 марта до 10:00 14 марта в городе также действовал «желтый» уровень опасности.

Дарья Астанина