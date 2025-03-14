Водитель довез депутата до СИЗО

В Нижнем Новгороде суд отправил под арест депутата областного заксобьрания, директора регионального филиала РАНХиГС Александра Парамонова и его подчиненного Мурада Магомедова, который числился водителем в дзержинском филиале вуза. По версии следствия, они и еще несколько неустановленных лиц создали преступную группу, которая за взятки продавала дипломы РАНХиГС. Пока следствие говорит об одном таком случае. Адвокат Александра Парамонова настаивала на домашнем аресте для своего подзащитного, учитывая его заслуги и депутатский статус. Представители следствия и прокуратуры возражали, так как опасаются, что в этом случае депутат сможет вынудить свидетелей поменять показания. С подробностями — Андрей Репин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор нижегородского филиала РАНХиГС Александр Парамонов общается с адвокатом во время судебного заседания

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Директор нижегородского филиала РАНХиГС Александр Парамонов общается с адвокатом во время судебного заседания

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Московский районный суд Нижнего Новгорода вечером 13 марта прнял решене о заключении под стражу депутата областного заксобрания, директора Нижегородского института управления (НИУ, филиал РАНХиГС) Александра Парамонова, обвиняемого в получении взяток организованной группой в особо крупном размере. Как писал «Ъ», господина Парамонова задержали 12 марта. По версии следствия, он организовал и возглавил преступную группу, в которую входили другие сотрудники вуза. Они брали взятки со студентов, которые фактически в вузе не учились, но на них были оформлены все необходимые документы о поступлении, обучении, сдаче экзаменов и выдан диплом о высшем образовании. Во время задержания Александра Парамонова в НИУ РАНХиГС и его филиале прошли обыски и изъятие документов.

В ходе заседания адвокат Светлана Мошкова подала ходатайство о том, чтобы суд продлил срок задержания ее подзащитного до 72 часов и отложил принятие решения об избрании ему меры пресечения. По словам адвоката, с момента задержания прошло слишком мало времени и она не успела собрать документы и сведения, положительно характеризующие господина Парамонова. Эти документы, по словам госпожи Мошковой, могли бы способствовать тому, чтобы суд избрал для Александра Парамонова более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд ходатайство адвоката отклонил.

Следствие ходатайствовало об заключении обвиняемого под стражу. Представитель СКР рассказал, что в преступную группу, созданную Александром Паркамоновым, входил также Мурад Магомедов, который числился в Дзержинском филиале НИК РАНХиГС водителем, а также еще ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, Мурад Магомедов должен был находить желающих получить диплом о высшем образовании без фактического обучения. Пока в материалах дела говорится об одном таком случае. Этот «студент», якобы, неоднократно через Мурада Магомедова передавал Александру Парамонову от 15 до 200 тыс. руб. в месяц. Всего таким образом «студент» передал участникам преступной группы около 1,1 млн руб. Эти деньги они разделили между собой. Следствие устанавливает другие эпизоды преступной деятельности фигурантов и лиц, входящих в состав ОПГ.

Обосновывая свое ходатайство об аресте, следователь Кирилл Гадалов пояснил, что будучи под домашним арестом, Александр Парамонов сможет влиять на свидетелей, среди которых его непосредственные подчиненные, и вынудить их изменить показания. Представитель прокуратуры ходатайство следствия поддержала.

Адвокат в свою очередь просила избрать Александру Парамонову домашний арест в качестве меры пресечения. По ее словам, ее подзащитный является многодетным отцом, у него четверо детей, с том числе — двое малолетних. По мнению госпожи Мошковой, заявления следствия о возможном давлении на свидетелей голословны и не мотивированы.

Также адвокат отметила, что ее подзащитный является депутатом областного заксобрания, что характеризует его «исключительно положительно». Наказание в виде заключения под стражу адвокат сочла чрезмерным.

Сам Александр Парамонов сообщил, что ему будет сложно находиться в СИЗО по состоянию здоровья — ему необходима медицинская помощь, которую в условиях следственного изолятора оказать невозможно. Также он напомнил об имеющихся у него наградах – медали ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени. По его словам, находясь под домашним арестом, он не сможет работать. Поэтому депутат будет следить за детьми, а работать будет его жена.

Выслушав доводы следствия и защиты, судья Оксана Муратова приняла решение отправить Александра Парамонова в СИЗО до 9 мая. В этот же день суд арестовал Мурада Магомедова.

Как писал «Ъ-Приволжье», Александр Парамонов проживает в Дзержинске, с 2008 по 2022 года он работал заместителем директора и директором местного филиала НИУ РАНХиГС. Он также являлся заместителем секретаря местного отделения партии «Единая Россия». После задержания его членство в партии было приостановлено, но мандат депутата областного заксобрания Александр Парамонов пока не сложил.