В Ярославской области выросло число банкротств граждан

По итогам 2024 года в Ярославской области количество судебных банкротств граждан выросло на 13,2% по сравнению с 2023 годом. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в юридической компании «Юр-проект» со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В 2024 году в регионе зафиксировано 3 393 судебных банкротств физических лиц, годом ранее таких случаев было 2 997. Внесудебное банкротство граждан увеличилось на 154,8% (423 в 2024 году, 166 в 2023-м).

«Увеличение показателей судебного и внесудебного банкротства граждан соотносится с общероссийскими трендами. Безусловно, оказывает влияние рост цен и снижение покупательской способности граждан. Внесудебное банкротство получило столь высокую популярность в связи с законодательными изменениями 2024 года, позволяющими воспользоваться процедурой более широкому кругу граждан, чем до их внесения»,— прокомментировал «Ъ-Ярославль» руководитель практики реструктуризации и банкротства ООО «Юр-Проект» Виктор Панченко.

По банкротству юридических лиц в 2023 году наблюдается снижение количественного показателя на 16,9 % (в 2023 году – 65 случаев, в 2024 году – 54). Эксперт полагает, что говорить о стабилизации показателей по юрлицам можно будет, если тенденция сохранится на протяжении нескольких лет.

Антон Голицын