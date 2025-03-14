Суд в Хабаровске вынес приговор по делу о контрабанде 16 тонн бивней мамонта

Индустриальный районный суд Хабаровска признал виновными в контрабанде культурных ценностей (ч. 2 ст. 226.1 УК РФ) двоих жителей Дальнего Востока, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в пятницу, 14 марта. 40-летний хабаровчанин и 42-летний житель Уссурийска приговорены соответственно к семи годам и семи годам и трем месяцам условно.

Судом установлено, что в период с декабря 2021 года по декабрь 2022 года фигуранты организовали контрабанду в КНР и Нидерланды порядка 16 тонн бивней мамонта и их фрагментов. Общая стоимость ценностей превысила 113 млн руб. «Имея лицензию на сбор палеонтологических материалов в Чукотском АО, осужденные фактически приобретали их без правоустанавливающих документов у частных искателей в Якутии»,— говорится в сообщении.

Чтобы получить разрешение на вывоз, они представили недостоверные сведения, создав видимость законного источника происхождения экспортируемой продукции.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Эрнест Филипповский, Хабаровск