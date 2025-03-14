Испытания первого танкера Arc7 «Алексей Косыгин» затягиваются

СПГ-танкер усиленного ледового класса Arc7 «Алексей Косыгин» не завершил ходовые и швартовые испытания, которые должны были закончиться до середины февраля, сообщили «Ъ» источники, знакомые с ситуацией. В случае успеха танкер должны были передать проекту «Арктик СПГ-2» (60% у НОВАТЭКа, по 10% — у французской Total, китайских CNPC и CNOOC, еще 10% владеет японский консорциум Mitsui и JOGMEC) в первом квартале. Но, судя по системам отслеживания судов, газовоз вернулся на судоверфь «Звезда» 30 декабря прошлого года, хотя испытания начались 25 декабря. Сейчас танкер стоит в Амурском заливе на небольшом отдалении от Большого Камня. Собеседники «Ъ» затрудняются назвать точную причину задержки. Несколько источников «Ъ» говорят, что повторные испытания запланированы на апрель.

В «Совкомфлоте», по заказу которого строится «Алексей Косыгин», «Ъ» сообщили, что судно находится в процессе многоэтапных испытаний и «судить об их результате можно только по факту их полного завершения». В НОВАТЭКе «Ъ» не ответили. «Ъ» направил запрос в «Роснефть», которая управляет «Звездой» в составе консорциума с участием «Роснефтегаза» и Газпромбанка.

«Алексей Косыгин» — головное судно в серии танкеров проекта Yamalmax Samsung 172. Всего «Звезда» должна построить для «Арктик СПГ-2» 15 танкеров, первые 5 должны были быть переданы в 2023 году, но сроки сдачи несколько раз переносились. Пока только три из танкеров спущены на воду — «Алексей Косыгин», «Петр Столыпин» и «Сергей Витте». По данным Equasis, с 1 марта ОАО Novatek выступает владельцем и коммерческим менеджером двух первых Arc7, «Сергея Витте» — с 31 октября.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что при строительстве столь сложного судна «было бы чудом», если бы ходовые и швартовые испытания сразу прошли успешно и не потребовали каких-либо дополнительных доработок. По его мнению, негативно повлиять на сроки сдачи могут в первую очередь возможные проблемы с оборудованием, которое поставляла французская GTT (поставщик морских резервуаров для СПГ), объявившая об уходе из РФ в 2023 году, а все остальные моменты решаемы. Как отмечает эксперт, хорошим вариантом станет решение проблем с танкером в 2025 году, что позволит двинуться по оставшимся судам.

Татьяна Дятел