Водителя из дзержинского филиала РАНХиГС арестовали по делу о взятке

Московский райсуд Нижнего Новгорода арестовал Мурада Магомедова, который числился водителем в дзержинском филиале РАНХиГС, по делу о взятках. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, он подыскивал желающих за взятку получить образование, не ходя при этом на обучение в филиал вуза.

Как писал «Ъ-Приволжье», вечером 13 марта суд также арестовал директора нижегородского института управления — филиала РАНХиГС, депутата областного заксобрания Александра Парамонова. Его обвиняют в организации преступной группы для получения взяток за фиктивное обучение студентов.

Галина Шамберина