Мосжилнастрой

Московская группа ФСК — крупный российский девелопер — в рамках региональной экспансии планирует заняться строительством жилья в Перми. По данным «Ъ-Прикамье», девелопер изучает местный рынок и возможные варианты площадок. По мнению экспертов, планы ФСК по масштабированию бизнеса понятны, но они указывают на сложную ситуацию в строительной отрасли, в которой компании придется осваивать новый рынок. За то время, пока девелопер приобретет участки в Перми и подготовится к их застройке, условия проектного финансирования строек и ипотечного кредитования могут стать более привлекательными. По оценкам экспертов, пермский рынок для застройщиков довольно перспективный и здесь есть место для конкуренции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Крупный федеральный девелопер ГК «ФСК» готовится зайти в Пермский край. Источники «Ъ-Прикамье» на строительном рынке подтвердили, что группу интересуют площадки в регионе, в частности под крупные проекты комплексного развития (КРТ). О намерениях зайти в новые территории, в том числе в Прикамье, в ФСК сообщали еще в конце 2024 года. «В следующем году у нас будут новые города. Проекты в Благовещенске, Хабаровске, Красноярске, Перми и Уфе войдут в наш портфель до конца 2026 года»,— передавало в декабре ТАСС слова Алексея Алмазова, управляющего партнера ГК «ФСК» по сегменту «Регионы», гендиректора «ФСК Регион».

В пресс-службе ФСК воздержались от комментариев на тему новых проектов в Прикамье.

ГК «ФСК» специализируется на строительстве жилья, работает в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Уфе, Калужской области, Татарстане, Краснодарском и Приморском краях. Как указано на сайте ФСК, в структуру группы входят собственные производственные мощности, генподрядные организации, технический заказчик, оператор связи и другие компании. Выручка ФСК в 2024 году выросла на 20% — до 292,8 млрд руб. По данным федерального портала «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ), в 2024 году в рейтинге застройщиков РФ по объему ввода жилья за 2024 год ФСК заняла шестое место с показателем 571,3 тыс. кв. м.

В топе ЕРЗ по объему текущего строительства на 1 марта 2025 года девелопер держится на четвертом месте и возводит 1,9 млн кв. м жилья.

В Прикамье работает немало застройщиков из других регионов, среди них столичные «Кортрос», ижевские «Талан», UDS, «Строим вместе», «Зардон групп», «Федерация», казанский «Унистрой» и другие. В 2023–2024 годах в Пермь зашел один из крупнейших девелоперов страны — «Самолет», который будет застраивать 5,7 га в Кондратово. В регионе также выиграли на торгах участки под комплексное развитие уральская группа «Брусника» (территория «Тихого Компроса»), кировский застройщик «Железно», который готовится к реализации уже второго проекта в Перми (реновация Камской долины). В регион планирует также зайти питерский Glorax.

Руководитель департамента маркетинга застройщика ПМД Артем Савельев заметил, что каждый девелопер строит планы долгосрочного развития, но судить о ситуации на рынке жилья в конце 2026 года, когда ФСК рассчитывает пополнить портфель пермской площадкой, пока сложно. Сейчас на первичное жилье спрос ниже, чем в 2023–2024 годах, поэтому многие девелоперы не спешат запускать новые проекты. В то же время у рынка новостроек в Перми есть перспективы развития. «Пока ключевая ставка и ставка по ипотеке играют в пользу размещения сбережений на депозитах и ограничивают возможности по ипотеке, но в течение ближайших двух лет ситуация, очевидно, изменится»,— добавил собеседник.

В ПЗСП слышали о планах ГК «ФСК» продолжить развитие в регионах России и полагают, что интерес компании к Прикамью связан с развивающейся экономикой и сильным человеческим капиталом краевой столицы. Коммерческий директор ПЗСП Кирилл Николаев сослался на данные аналитиков о том, что в 2025 году инвестиции в площадки под девелопмент жилой недвижимости могут сократиться на 82% по России. Ключевыми факторами снижения являются сокращение спроса на покупку квартир, удорожание проектного финансирования. «Решения о запуске новых проектов с нуля и покупка земельных участков стали еще более взвешенными. Все застройщики столкнулись с этим, и в ближайшие два года объем новых предложений значительно сократится»,— отметил господин Николаев. Тем не менее девелоперам для долгосрочного развития необходимо постоянно пополнять земельный банк, поэтому планы ФСК по масштабированию понятны. По словам коммерческого директора ПЗСП, чаще всего федеральные застройщики выбирают крупные участки под КРТ, позволяющие построить несколько больших жилых комплексов. Компании руководствуются несколькими принципами: разнообразие сценариев для использования площадок под строительство, плотность коммуникаций и сервисов.

Директор АН «Твой дом» Дмитрий Клементьев считает «вполне логичной» региональную экспансию ФСК во время падения рынка жилья. «Если группа „ФСК“ зайдет в Пермь, то сразу к строительству жилья здесь не приступит. Девелопер будет приобретать участки под будущие проекты, готовить градостроительную документацию — в итоге стартовать с проектами в Перми компания сможет года через два. А к этому времени ситуация на рынке жилья может поменяться, снизится ключевая ставка, условия проектного финансирования строек и ипотечного кредитования будут более привлекательными»,— рассуждает господин Клементьев.

Евгения Ахмедова