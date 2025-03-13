Количество сделок на петербургском рынке элитной аренды за год выросло в 1,5 раза

Число предложений квартир и количество сделок на петербургском рынке элитной аренды за год увеличилось в 1,5 раза. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на данные компании «Intermark Аренда».

В качестве основной причины такого явления в компании назвали спад спроса на покупку элитного жилья. Вследствие этого многие владельцы квартир, планировавшие продажу своей недвижимости, переориентировались на аренду.

Как отмечает генеральный директор «Intermark Аренда» Елена Куликова, значительный объем нового предложения на рынке поступает от инвесторов, купивших элитные квартиры 4-5 лет назад и предпочитающих теперь сдавать их в аренду в ожидании выгодных условий для продажи.

По словам гендиректора «Intermark Аренда» Елены Куликовой, значительная часть нового предложения на рынке аренды поступает от инвесторов, которые приобрели элитное жильё 4–5 лет назад и теперь, получив ключи, предпочитают сдавать квартиры в аренду, ожидая более выгодных условий для продажи. В этом вопросе также важно учесть, что средняя площадь жилья для сдачи снизилась на 16% — со 128 кв. м до 107 кв. м.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге и Ленобласти зафиксировали дефицит элитной загородной недвижимости.

Дарья Астанина