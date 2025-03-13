Депутаты самоликвидируются

Депутаты в трех муниципалитетах Удмуртии проголосовали за сокращение числа мандатов. В частности, в Глазове такое решение связали с переходом на мажоритарную систему. В Вавожском районе депутатский состав сократили на треть, а по вопросу перехода на одномандатные списки возник конфликт. Эксперты отнесли к возможным негативным последствиям риск «кулуарных» решений по спорным вопросам и снижение доступности народных избранников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В трех муниципалитетах Удмуртии — Глазове, Малопургинском и Вавожском районах — депутаты проголосовали за сокращение своих рядов, сообщает пресс-служба регионального избиркома.

В Глазовской гордуме решение приняли в связи с переходом на мажоритарную систему. Соответствующий законопроект представительный орган принял в декабре. По словам председателя гордумы Игоря Волкова, против выступили только два депутата из присутствовавших на заседании. Таким образом, число народных избранников сократится с 26 до 21.

Гордума Глазова также приняла решение об укрупнении округов. «Мы постарались максимально разделить между округами жителей частных домов и многоквартирных, поскольку проблемы у них разные»,— добавил господин Волков.

Выборы депутатов городских дум 14 сентября пройдут в Глазове, Ижевске, Воткинске, Сарапуле и Можге. Кроме того, планируются дополнительные выборы депутатов представительных органов в Камбарском, Кезском и Якшур-Бодьинском районах.

В Вавожском районе по итогам голосований число депутатов сократили на треть — с 28 до 20 человек, избирательные округа укрупнили, а система осталась смешанной: половина будет избираться по партийным спискам, оставшиеся 10 депутатов — одномондатники. Выборы в новый состав райсовета здесь также пройдут в 2026 году.

Председатель райсовета Александр Шишкин в качестве причин решения о сокращении числа депутатов выделил сокращение избирательных комиссий. В качестве преимуществ — снижение расходов на зарплаты членам избиркома и повышение оперативности принятия решений депутатами. «Легче собирать депутатов на сессии, легче изучать проекты решений, меньше расход на бумагу»,— добавил господин Шишкин.

Он также рассказал о конфронтации с «неофициальной фракцией» из шести депутатов, в числе которых владелец крупного агропредприятия Владимир Красильников и его сторонники.

В свою очередь, Владимир Красильников раскритиковал оставшихся 20 депутатов совета. Он сказал, что они «слепо поддерживают решения председателя и не думают своей головой». Как сообщил господин Красильников, он и еще пять человек поддержали решение об уменьшении количества депутатов и укрупнении округов, так как число жителей в районе «заметно сократилось».

По его словам, они разошлись во мнениях с председателем только по вопросу ухода от смешанной системы избрания членов райсовета. Господин Красильников добавил, что решение о ее сохранении принято в интересах председателя и еще двух депутатов, которые в текущем созыве прошли по партийным спискам.

«Мы предлагали, чтобы все депутаты избирались по мажоритарной системе. Председателя избрали по партийным спискам КПРФ, по одномондатному округу он выдвигался и не прошел. По вопросу сокращения депутатов мы возражать не стали, так как очень сложно найти достойных людей. Некого выбирать в депутаты. Вторая причина — сокращение населения, нет необходимости в таком числе депутатов, 20 — более чем достаточно»,— отметил господин Красильников.

В Малопургинском районе число депутатов сократится с 30 до 25 человек. Система останется смешанной. 15 депутатов будут избраны по одномандатным округам, а 10 — по партийным спискам. Всего в районе насчитывается 24 тыс. жителей с правом голоса, выборы в райсовет в новом составе пройдут в 2026 году. Оперативно получить комментарий председателя райсовета Людмилы Бикшинтеевой не удалось.

По мнению председателя Избиркома Светланы Пальчик, количество депутатов не всегда влияет на эффективность работы депутатского корпуса. Важнее конкретные деловые качества депутата — «его активность и стремление защитить интересы избирателей округа». По ее словам, интересы каждого избирателя будут представлены в любом случае.

«Изменение границ участков не повлечет неудобств для избирателей, так как законодательством предусмотрены разные формы голосования, в том числе и выездные. Экономия, на мой взгляд, заключается в том, что у муниципалитета будет меньше затрат на подготовку и оборудование помещений для голосования, для обеспечения бесперебойной работы инженерных коммуникаций»,— сказала глава избиркома.

Политтехнолог, управляющий партнер коммуникационной группы «Первый советник», член Российской ассоциации политических консультантов Константин Труфанов считает, что мажоритарная система более эффективна.

«Депутатов, которые избираются по партийным спискам, в большинстве своем люди не знают. Особой необходимости представлять идеологию партий на муниципальном уровне нет. Депутаты-одномандатники в ходе кампании физически встречаются с избирателями. Моя позиция, что в муниципалитетах депутаты должны избираться строго по мажоритарной системе»,— отметил господин Труфанов.

По его мнению, Глазов стал пилотным проектом, и в будущем этот опыт будет распространен на все муниципалитеты региона. Что касается сокращения числа депутатов, то оно не повлияет на представление интересов избирателей. «Не важно, скольких избирателей представляет депутат — 2 или 5 тыс. человек. Если он эффективно работает, то его будут знать и 25 тыс. Дело не в количестве, а в качестве»,— заключил политтехнолог.

Заведующий кафедрой гуманитарных и естественно-научных дисциплин ижевского филиала Российского университета кооперации Максим Тенсин считает, что при сокращении числа депутатов народные избранники станут менее доступны для граждан.

«Это аксиома — чем большее число жителей приходится на одного депутата, тем меньше у него времени и тем сильнее снижается его доступность для среднестатистического избирателя. Кроме того, чем меньше народных представителей — тем больше вероятность принятия решений кулуарно, закрыто, без широких общественных обсуждений»,— сказал господин Тенсин.

По его мнению, появляется риск принятия решений в области местного самоуправления без учета общественного мнения и интересов местных жителей.

В то же время эксперт отметил, что переход на мажоритарную систему — положительное изменение. «Отказ от смешанной системы исключает партийный диктат: люди голосуют за конкретного человека, которого хотят видеть в качестве своего представителя. Я считаю, что все выборы у нас в регионе так и должны проходить»,— заключил политэксперт.

Дмитрий Горбунов