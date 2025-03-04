Райсовет Малопургинского района Удмуртии сократится до 25 депутатов

На выборах в 2026 году жители Малопургинского района будут избирать 25 депутатов райсовета при смешанной избирательной системе вместо 30, сообщает пресс-служба избиркома Удмуртии. Соответствующее решение принял совет депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

15 депутатов будут избраны по одномандатным округам, а 10 — по спискам избирательных объединений. Данное решение было поддержано 27 из 29 депутатов на заседании сессии.

Изменение числа депутатов не повлияет на границы одномандатных избирательных округов и избирательных участков. Избиратели смогут голосовать в привычных помещениях для голосования. Всего в районе насчитывается 24 тыс. жителей с правом голоса.

Напомним, также решение сократить количество депутатов принял райсовет Вавожском района, до 20 парламентариев. Здесь прорабатывается схема избирательных округов. Кроме того, гордума Глазова перешла на мажоритарную избирательную систему с сокращением числа депутатов с 26 до 21.