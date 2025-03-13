По делу об убийстве таксистки в Коркино будут судить 17-летнего цыгана

Главное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении 17-летнего цыгана из Коркино (Челябинская область). Его обвиняют в убийстве 40-летней таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой) и угоне автомобиля (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 166 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР. Дело направлено для передачи в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что обвиняемый 23 октября 2024 года Коркино в ходе поездки на такси напал на водителя — Елену Сарафанову (Манжосову). Он пять раз ударил ее ножом в грудь, вытащил тело из автомобиля и оставил на дороге. Угнав машину, он проехал примерно 500 м, бросил транспортное средство и скрылся.

17-летний обвиняемый находится в СИЗО с 25 октября. Его задержали на следующий день после убийства Елены Сарафановой (Манжосовой). Преступление вызвало массовые протесты в Коркино. Около 150 жителей, требуя наказания для совершивших преступление и обвиняя власти и правоохранительные органы в бездействии по решению давних проблем с цыганами, вечером 23 октября устроили погром в районе проживания этнической группы. Участники волнений переворачивали машины, били окна в домах, а также подожгли несколько зданий. Из-за беспорядков въезды в город перекрыли.

Хозяин одного из цыганских домов открыл стрельбу и ранил двух человек, а затем скрылся. Пострадавших 29 и 37 лет доставили в больницу и оказали необходимую помощь. 58-летнего стрелка, оказавшегося, по данным СМИ, цыганским бароном, задержали и возбудили в отношении него уголовное дело о покушение на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). О результатах расследования не сообщалось.

Днем 25 октября на встрече представителей власти с коркинцами было объявлено об отстранении главы городской полиции Владимира Дякина.