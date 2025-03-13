Крупный пожар на складе в Новокуйбышевске потушили на пятый день

Пожар в складском помещении в Новокуйбышевске ликвидирован в четверг, 13 марта, в 17:13 (MSK+1). Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Здание на улице Молодогвардейской загорелось утром в понедельник, 10 марта. Огонь охватил площадь 1,5 тыс. кв. м.

Пламя тушили 87 сотрудников и 27 единиц техники МЧС России. Позже для ликвидации возгорания подключили дополнительные ресурсы.

Пламя было локализовано на площади 1,6 тыс. кв. м. К этому времени у него обвалилась кровля.

Никто не погиб и не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Георгий Портнов