У горящего склада в Новокуйбышевске обрушилась кровля на площади 1000 кв. метров

Обрушение кровли на площади одна тыс. кв. м произошло в здании горящего склада в Новокуйбышевске в понедельник, 10 марта. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В настоящее время пожар локализован на площади 1,6 тыс. кв. м.

Сообщение о пожаре на складе на улице Молодогвардейской, 26, поступило на пульт дежурного в 8:14 (MSK+1). Изначально пламя охватило площадь 1,5 тыс. кв. м.

В 8:25 был объявлен повышенный ранг вызова – Пожар № 2. По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал. К тушению огня подключили дополнительную технику и сотрудников.

Георгий Портнов