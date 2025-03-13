Экспертиза одобрила проект застройки бывшей церковной земли на Гайве девелопером «Оникс»

Девелопер «Оникс» получил положительное заключение экспертизы на проект многоквартирного дома в микрорайоне Гайва на ул. Репина, 39. Как указано в Едином госреестре заключений экспертизы проектной документации, в жилом доме также запроектированы помещения многофункционального назначения. Заключение датировано 13 марта. Застройщиком объекта является компания группы «Оникс» - ООО СЗ «Спец тех сервис».

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Участок под жилой дом «Оникса» имеет площадь 7,4 тыс. кв. м, ранее эта земля входила в состав территории, предоставленной городскими властями приходу храма в честь Воскресения Словущего под возведение храма. Участок входил в зону религиозных объектов ЦС-4, но по просьбе «Оникса» региональные власти изменили зонирование этой территории. На участке установили подзоны жилой застройки Ц-2 с высотой в 1, 10, 14 и 16 этажей, с коэффициентом плотности застройки 2,57. Ранее отмечалось, что застройщик возведет на ул. Репина, 39, ЖК с площадью квартир 15,4 тыс. кв. м.