Кубань лидирует по количеству заведений общепита в ЮФО

В 2024 году в Южном федеральном округе (ЮФО) работали более 11,8 тыс. ресторанов, кафе и баров, рассчитанных на 674,8 тыс. мест, пишет «Федеральный Бизнес Журнал. Юг» со ссылкой на данные Росстата. По сравнению с предыдущим годом их количество увеличилось на 1,7% (в 2023 году работали чуть менее 11,5 тыс. заведений) (без учета Севастополя).

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Наибольшее число предприятий общественного питания действует в Краснодарском крае – свыше 4,7 тыс., на 45 больше, чем в 2023 году. В Ростовской области работают почти 2,5 тыс. заведений (+58), в Крыму – более 2,1 тыс. (+24). Рост числа ресторанов, кафе и баров зафиксирован во всех регионах ЮФО, за исключением Калмыкии, где их количество сократилось на 15, до 286.

В Волгоградской области в 2024 году работало 849 заведений (782 в 2023 году), в Астраханской – 560 (550), в Адыгее – 403 (399), в Севастополе – 325.

Вячеслав Рыжков