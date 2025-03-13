Честь имею

Суд в Краснодарском крае рассмотрит иск предпринимателя Олега Дерипаски о защите чести, достоинства и деловой репутации к Марии Певчих (признана иностранным агентом). Миллиардер требует признать порочащей его и не соответствующей действительности информацию о том, что он финансировал частную военную компанию (ЧВК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края 24 марта рассмотрит иск миллиардера Олега Дерипаски к председателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован) Марии Певчих (признана иностранным агентом) и корпорации Google LLC (владеет видеохостингом YouTube) о защите чести и достоинства. Сведения об этом размещены на сайте инстанции.

Как рассказал «Ъ-Кубань» адвокат предпринимателя Алексей Мельников, причиной иска стало заявление Марии Певчих (признана иностранным агентом), сделанное на одном из каналов видеохостинга YouTube, о том, что господин Дерипаска финансировал частные военные компании.

Юрист пояснил, что, согласно российскому закону, не предусмотренные законом формирования, в отличие от армии или полиции, запрещены и любая деятельность по их финансированию незаконна.

«В Уголовном кодексе указано, что в России запрещено создание вооруженных формирований, прямо не предусмотренных законом. Вооруженные силы, Росгвардия, ФСБ, вневедомственная охрана и так далее — это законные вооруженные формирования, их функционирование предусмотрено законом. А ЧВК, как бы их ни оценивали частные лица, законом не предусмотрены. И мой клиент не хочет, чтобы его связывали с незаконной деятельностью, в том числе распространяя об этом недостоверные заявления в интернете. Потому что знаете, как у нас часто люди рассуждают... “Ну вот другие же это делали и не были наказаны”... Мы исходим из принципа, что каждый отвечает за свои действия»,— пояснил он.

Также юрист добавил, что законом предусмотрены формы поддержки Вооруженных сил РФ. И эта деятельность является социально одобряемой, в то время как информация о поддержке незаконных формирований является порочащей.

«И отвечая на ваш вопрос, скажу: нет, мы не опасаемся преследования со стороны каких-либо лиц, потому что государство вполне определенно разъяснило ситуацию с ЧВК. И в данном вопросе поставлена совершенно определенная точка»,— отметил он.

Юрист уточнил, что, кроме признания данной информации не соответствующей действительности, истец требует ее удаления из Сети. Компенсацию морального вреда он не взыскивает, но просит установить судебный штраф за каждый день возможного неисполнения решения суда.

Мария Певчих (признана иностранным агентом) отреагировала на иск еще в декабре минувшего года, написав в своем Telegram-канале, что господин Дерипаска «очень навязчивый», так как подает на нее в суд уже в третий раз.

«Ъ-Кубань» летом 2023 года рассказывал, что Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск господина Дерипаски, обязав ее опровергнуть утверждение, что истец якобы участвовал в залоговых аукционах 1990-х годов. Сейчас Таганский суд Москвы рассматривает аналогичный иск миллиардера к Марии Певчих (признана иностранным агентом), Ольге Романовой (признана иностранным агентом) и Татьяне Фельгенгауэр (признана иностранным агентом) в связи с прозвучавшей в Сети информацией о его якобы вмешательстве в деятельность судебной системы. Эти сведения истец также называет необоснованными и ложными. По словам его адвоката, ответчики это не оспаривают, и сейчас по их инициативе идет обсуждение возможности заключения мирового соглашения.

Краснодарский адвокат Александр Якимович отмечает, что хотя российское правоприменение в 2022–2025 годах фактически поощряет как личное участие, так и содействие деятельности организаций, «оказывающих содействие» Вооруженным силам РФ в СВО, истец все равно как бы дистанцируется от этих формирований. «Если он требует от суда решение, можно предположить, что он собирается его куда-то предъявлять. Если это так, то интересно, в какие инстанции и каких юрисдикций. А чисто с правовой точки зрения ход через иск о защите чести и достоинства, конечно, нетривиальный. И интересно, как суд будет формулировать вопрос о незаконности соответствующих вооруженных формирований и как он квалифицирует, в чем эта незаконность состоит. Это важно, потому что, по сути, это будет судебным закреплением данного факта»,— отмечает юрист.

Михаил Волкодав