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В Пензе прокуратура начала проверку после падения кирпичей с фасада жилого дома

Прокуратура Ленинского района Пензы приступила к проверке по сведениям о падении кирпичей с фасада жилого дома по ул. Карла Маркса в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительной информации, кирпичи упали с фасада многоквартирного дома днем 13 марта. Никто не пострадал.

Прокуратуре предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Также надзорное ведомство оценит действия уполномоченных лиц, которые ответственны за содержание общедомового имущества.

Павел Фролов