Власти Кизела реорганизовали транспортный МУП, чтобы избежать претензий ФАС

УФАС по Пермскому краю заставило еще одну территорию изменить работу своего транспортного муниципального предприятия. Речь идет о кизеловском МУП «Транзит», которое было создано в 2024 году для пассажирских перевозок, то есть работало на конкурентном рынке. Как сообщает управление, УФАС выдало предупреждение с требованием прекратить деятельность МУП «Транзит» на конкурентном рынке пассажирских перевозок.

В ведомстве напомнили, что с 2019 года в России запрещена деятельность унитарных предприятий (ГУП, МУП) на конкурентных рынках в целях устранения условий для «обхода» конкуренции на закупках. Ранее созданные ГУП и МУП должны были реорганизоваться или ликвидироваться до января 2025 года..

Как сообщили в УФАС, мэрия Кизела выполнила предупреждение антимонопольщиков: МУП «Транзит» в начале февраля 2025 года было реорганизовано в ООО.

Ранее аналогичные претензии у ФАС были к соликамскому МУП «Теплоэнерго», которое стало оказывать услуги по перевозке пассажиров автобусами. Однако власти Соликамска не стали реорганизовывать МУП, а снизили долю доходов от перевозок в выручке предприятия до 10%, чтобы перестать противоречить законодательству.