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В Казани 14 марта проезд в автобусе № 30 будет бесплатным

Автобус № 30 будет работать без взимания платы за проезд 14 марта в честь священного месяца Рамадан, об этом сообщает ДУМ Татарстана.

В Казани 14 марта проезд в автобусе № 30 будет бесплатным

В Казани 14 марта проезд в автобусе № 30 будет бесплатным

Фото: Пресс-служба ДУМ Татарстана

В Казани 14 марта проезд в автобусе № 30 будет бесплатным

Фото: Пресс-служба ДУМ Татарстана

Чтобы казанцы могли его узнать, на лобовом стекле автобуса разместят табличку с надписью «Благотворительный маршрут», а салон украсят шариками.

Этот маршрут был запущен с 2023 года по инициативе благотворительного фонда «Закят».

Маршрут № 30 является одним из самых загруженных и протяженных в Казани, так как соединяет Советский, Приволжский, Вахитовский и Кировский районы.

Дарья Сайфиева

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