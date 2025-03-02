Вторичный рынок получил заряд

Продажи электромобилей с пробегом в России резко выросли, об этом свидетельствуют данные «Автостата». В январе россияне приобрели 862 подержанных машины на электрическом двигателе, почти в два раза больше, чем за первый месяц прошлого года. Самая популярная модель — японский Nissan Leaf. В январе продали более 306 таких машин с пробегом. В топ-3 также вошли китайский Zeekr и американская Tesla. Популярностью на вторичном рынке пользовался и премиальный китайский Hongqi E-HS9.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Тенденцию подтверждает и директор по продажам и развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин: «Мы видим увеличение интереса к подержанным электромобилям после продолжительного снижения, которое началось с сентября 2024 года. Спрос в январе вырос на 13% по сравнению с декабрем. Играет свою роль, конечно, и новостной фон вокруг развития инфраструктуры для электрокаров, и рост количества предложений, который год к году составил аж 34%.

Средняя стоимость европейских, корейских и японских автомобилей с пробегом в первый месяц 2025-го составила 4,2 млн руб. Что касается китайских подержанных "электричек", то их средняя цена — 5,45 руб.

По сравнению с тем же периодом прошлого года цена снизилась на 5%. К самым популярным электрокарам с пробегом в январе можно отнести Zeekr 001 средней стоимостью 5,4 млн руб., Tesla Model 3 за 3,8 млн руб., Porsche Taycan по цене в 13,6 млн руб., Tesla Model Y за 5,7 млн руб. и Nissan Leaf за 860 тыс. руб. При этом средний срок продажи автомобилей с пробегом составляет 95 дней, что более чем в два раза больше, чем в случае классических авто. Это говорит о том, что, несмотря на рост интереса, предложение в данном сегменте пока что еще опережает спрос».

При этом продажи новых электромобилей падают. По данным «Автостата», в январе удалось реализовать на 56% меньше таких машин, чем год назад. Их доля на российском авторынке в первый месяц текущего года составила 0,6%, в январе 2024-го показатель был почти втрое выше. К примеру, цена премиального Hongqi E-HS9 начинается от 7,7 млн руб. на первичном рынке, а на вторичном — от 5 млн руб. Существенная разница в цене есть и в случаях с другими электромобилями, так что выгода для покупателей очевидна, отметила управляющий директор Frank Auto Ирина Франк: «Рост спроса на подержанные электрокары связан с тем, что их просто в общей массе стало больше. Выросло количество зарядных станций в Москве и других крупных городах. Уже страхи, как зарядить такие авто, у их владельцев нивелированы. Сейчас зарядные станции разрешают ставить в том числе и на подземных паркингах.

Как известно, как только автомобиль выехал из салона, он сразу теряет в цене. Если это премиум-сегмент, то сразу минус 20%, а стоимость очень хорошо продаваемых моделей снизится хотя бы на 10%. У электрокаров такая же участь. Например, я купила новый Zeekr за 7,2 млн. Если я на нем поездила даже месяц, то продам его уже на 10% дешевле. Поэтому и считается, что выгодней покупать автомобиль с небольшим пробегом. Есть модели, привезенные официальным дилером, на них есть гарантия. Есть те, что попали в России по параллельному импорту. В этом случае гарантию на автомобиль покупатель мог приобрести только самостоятельно у любой какой-то страховой компании».

С 2022 года число зарегистрированных в России электромобилей выросло почти в четыре раза, на 1 января этого года их было около 60 тыс. При этом выросла доля китайских машин. В России популярность набирают не только рассчитанные на массового потребителя электрокары из КНР, но и премиальные марки, заметил главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко:

«Рост интереса публики к подержанным "электричкам", наверное, можно рассматривать как еще один способ сэкономить в повседневной езде и обслуживании.

Тем более электрокары дешевле автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В пользу этой версии говорит тот факт, что самый популярный поддержанный электромобиль, — это Nissan Leaf. Что касается премиального сегмента, то такие модели продает у нас бренд Hongqi. Что касается Tesla, к таковым, конечно, можно отнести Model S, но в значимом количестве этих моделей не видно. С некоторой натяжкой к премиум можно отнести Zeekr, но я бы не стал, хотя эти модели традиционно популярны у нас и на первичном рынке, и на вторичном. На вторичке, конечно, они будут дороже, чем более массовые бренды. Разница будет зависеть прежде всего от состояния конкретных экземпляров».

«Автостат» фиксирует рост спроса на всем вторичном авторынке. Только в январе россияне приобрели более 400 тыс. подержанных легковых машин, что почти на треть превышает прошлогодний показатель. К началу года средняя стоимость новой машины приблизилась к 4 млн руб., а на вторичном рынке — упала ниже 2 млн руб.

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Владислав Викторов, Далила Цельбель